Путин оценил работу России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии

Президент РФ отметил, что в Сирии благодаря помощи «астанинской тройки» постепенно налаживается мирная жизнь.

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Президент России Владимир Путин оценил работу стран «астанинской тройки», в которую входят РФ, Турция и Иран, по урегулированию ситуации в Сирии. По словам российского лидера, работа страны дает свои результаты.

«В целом совместная работа России, Ирана и Турции по содействию, комплексному решению кризиса в Сирийской Арабской Республике, является весьма результативной. Благодаря помощи и поддержке наших стран, в Сирии заметно снизился уровень насилия, возрождается мирная жизнь. Постепенно идет восстановление экономики и социальной сферы», - заявил Путин в ходе трехсторонних переговоров в Тегеране.

Также в Сирии, по словам Путина, был запущен дипломатический процесс. Президент РФ отметил, что «астанинская тройка» должна играть ключевую роль в нормализации обстановки в Сирии.

Сегодня Путин прибыл в Тегеран, где проходят трехсторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. До переговоров Путин провел двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана, где обсудил ключевые вопросы.