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В ДНР раскрыли результаты расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя

Игнат Далакян
05:25 19.07.2022
Согласно словам начальника следственного управления генпрокуратуры ДНР, утверждения режима Киева и европейских стран о том, что Российская Федерация нанесла по театру авиаудар, являются ложью и фейком.
В ДНР раскрыли результаты расследования взрыва в драмтеатре Мариуполя
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости
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Следствие пришло к выводу, что взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте 2022 года произошел внутри здания, а утверждения о российском авиаударе являются фейком. Об этом заявил начальник следственного управления генеральной прокуратуры ДНР Алексей Куцурубенко.

«Материалы уголовного дела, допросы очевидцев, уже проведенные экспертизы, исследования свидетельствуют о том, что взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», - цитирует Куцурубенко РИА Новости.

Согласно словам начальника управления, утверждения режима Киева и европейских стран о том, что Российская Федерация нанесла по театру авиаудар, являются ложью и фейком.

«Мы делаем вывод, что, вероятнее всего, произошел взрыв внутри здания некоего безоболочного взрывного устройства», - сообщил Куцурубенко.

Ранее в Мариуполе впервые прошла выставка трофейной техники Вооруженных сил Украины с завода «Азовсталь». На выставке можно увидеть пистолеты и автоматы, которые стоят на вооружении у Североатлантического альянса.

До этого на телеканале «Звезда» показали как боевые пловцы Черноморского флота проверяют корабли в порту Мариуполя. Бойцы фактически на ощупь проводят осмотр каждого корабля.

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