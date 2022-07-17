В Мариуполе впервые проходит выставка трофейной техники ВСУ с завода «Азовсталь»

На выставке можно увидеть пистолеты и автоматы, которые стоят на вооружении у НАТО.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мариуполе впервые после освобождения города от националистов проходит выставка трофейной техники и оружия ВСУ с завода «Азовсталь».

Помимо тяжелой военной техники здесь также представлены и снайперские винтовки, автоматы и пистолеты, которые стоят на вооружении у НАТО.

На выставке в одном из парков города можно увидеть БТР-80, БМП-1, вывезенные с территории завода Ильича после того, как батальоны ВСУ сдались в плен. Представлены и БМП-2, танки, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Напомним, бои за Мариуполь начались 25 февраля текущего года, на следующий день после объявления президентом России Владимиром Путиным о начале спецоперации на Украине. Двадцатого мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные полностью освободили территорию завода «Азовсталь».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Роман Закурдаев и Николай Баранов.