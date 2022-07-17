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Ныряя за минами: как боевые пловцы ЧФ проверяют корабли в порту Мариуполя

Роман Закурдаев
13:54 17.07.2022
Парами, а чаще целыми группами, бойцы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота кроме кораблей, обследуют и все побережье порта.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
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Особенность работы боевых пловцов здесь в акватории порта Мариуполя - видимость под водой меньше метра. Фактически на ощупь бойцы проводят осмотр каждого корабля.

Ищут морские мины или любые другие взрывоопасные предметы, которые могли оставить диверсанты. Парами, а чаще целыми группами, бойцы Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота кроме кораблей, обследуют и все побережье порта.

«Срабатываемся, сплоченность. Понимаешь напарника с полувзгляда. Так же он тебя понимает», - сказали корреспонденту «Звезды» пловцы отряда спецназначения Новороссийской военно-морской базы ЧФ.

Морская гавань Мариуполя постепенно оживает. Объект стратегический, а потому его безопасности уделяется особое внимание. К возвращению Мариуполя к мирной жизни российские военнослужащие местами подходят изобретательно.

В трехсотметровой зоне в Азовском море работает плавающий транспортер. Так с его помощью военные инженеры проводят траление акватории. Проверили на наличие мин сразу 5 километров береговой линии - теперь там точно безопасно.

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