Посол РФ в Индонезии рассказала об очереди желающих переговорить с Лавровым на саммите G20

Российский посол Воробьева отметила и способности к организации Индонезии такого рода высоких мероприятий. Было сказано, что страна проявила «чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно».

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Во время состоявшегося на индонезийском Бали саммита G20 глава российского МИД не был обделен вниманием и не изолирован. Сообщается, что к министру иностранных дел Сергею Лаврову выстраивалась «очередь на двусторонние встречи».

Об этом рассказала в интервью РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол России в Индонезии Людмила Воробьева. По ее словам, обстановка была «напряженная, но без эксцессов, так скажем».

«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича. Кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», - приводит ее слова агентство.

Посол Воробьева отметила и способности к организации Индонезии такого рода высоких мероприятий. Она отметила, что страна проявила «чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно».

Российский посол добавила, что, тем не менее, не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей Запада. Но все же страны «Большой двадцатки», не относящиеся к G7, «готовы слушать и услышать »позицию России.

Ранее Мария Захарова заявила, что у Лиз Трасс - главы британского МИД - «осаждалка с вызывалкой не выросли». Таким образом, официальный представитель МИД России прокомментировала намерения британского министра «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина и «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова.