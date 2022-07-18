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«Осаждалка с вызывалкой не выросли»: Захарова о намерении главы МИД Британии «вызвать на разговор» Путина

Елизавета Потейчук
09:52 18.07.2022
Дипломат также указала, что попытка главы британского МИД «вызвать на разговор» президента России закончилась ее позором.
«Осаждалка с вызывалкой не выросли»: Захарова о намерении главы МИД Британии «вызвать на разговор» Путина
© Фото: Maksim Konstantinov, Martyn Wheatley, Parsons Media, Global Look Press
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала высказывание британской коллеги Лиз Трасс о возможности «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина. В ответ на это Захарова указала, «осаждалка с вызывалкой не выросли».

«Мы помним, чем закончилась попытка этой дурно образованной женщины “вызвать на разговор и осадить” Сергея Лаврова в Москве - ее позором, когда она даже не понимала, о чем говорит, и путала географические названия. Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», - написала дипломат у себя в Telegram.

Кроме того, представитель российского внешнедипломатического ведомства рассказала, что после данного визита посол Британии «объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз».

Ранее Мария Захарова заявила, что по премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ударил бумеранг, который тот запустил своими действиями в «деле Скрипалей». Дипломат также назвала отставку Джонсона его кармой за попытку разрушить Россию.

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