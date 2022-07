В стране и мире The Independent: Трасс заявила о намерении «вызвать Путина на разговор» во время саммита G20 Марина Крижановская В ходе дебатов Лиз Трасс, отвечая на вопрос, сядет ли с Владимиром Путиным рядом, сказала, что готова поговорить с ним при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. © Фото: Martyn Wheatley, Parsons Media, Global Look Press Читайте нас на: Нынешний министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что хотела бы предпринять попытку поговорить с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20, который пройдет этой осенью в Индонезии. Так, несколько кандидатов на пост премьер-министра Соединенного Королевства - Риши Сунак, Пенни Мордаунт, Том Тугендхат, Кеми Баденох и Лиз Трасс - участвовали в еще одном раунде дебатов 17 июля. Тогда у пяти оставшихся кандидатов спросили, сядут ли они рядом с президентом Владимиром Путиным на G20. Об этом сообщает издание The Independent. «Я была готова осадить министра иностранных дел России Сергея Лаврова. И я готова поговорить с Путиным и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. То есть я поеду туда и вызову его на разговор», - выступила с заявлением Трасс во время дебатов. Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оставил свой пост. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отставку Джонсона его кармой за попытку разрушить Россию. Тогда она сказала, что «Россию разрушить нельзя, а зубы обломать об нее можно, ими же и подавившись». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика