Магазины предоставят россиянам год гарантии на товары параллельного импорта

Как сообщил изданию президент АКИТ, гарантии будут предоставлены на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры

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Ритейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику. Об этом «Известиям» рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

Как сообщил изданию президент ассоциации, гарантии будут предоставлены на бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры. Речь идет о продукции, поступившей на продажу в страну через параллельный импорт, или компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.

Президент АКИТ добавил, что гарантия на товар является прерогативой производителя конкретного устройства. По словам Соколова, для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному желанию. Законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен, сообщил эксперт.

Как объясняет Артем Соколов, торговые сети, которые дадут гарантию на технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. В случае, к примеру, обнаружения заводского брака, отвечать будут сами ритейлеры за свой счет.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Российскую Федерацию на 2022 год. Документ, который уже обрел силу, освобождает от уголовной и административной ответственности.

До этого в начале мая Министерство промышленности и торговли Российской Федерации представило список товаров для параллельного импорта - их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Согласно опубликованному списку, в перечне оказалось 96 групп товаров.