Кроме того, закон освобождает от уголовной и административной ответственности за параллельный импорт.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год и освобождающий от уголовной и административной ответственности за него.

Закон был размещен на официальном интернет-портале правовой информации, документ уже обрел силу.

В начале мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров для параллельного импорта - их разрешено ввозить в страну без разрешения правообладателя.

В общей сложности в списке тогда оказалось 96 групп товаров. Среди них - автомобили и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки, часы, моющие средства, одежда, обувь и косметика.