В России утвердили список товаров для параллельного импорта

Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, музыкальные инструменты, игровые приставки, косметика и бытовая химия.

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Министерство промышленности и торговли России представило список товаров для параллельного импорта - их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Всего в перечне оказалось 96 групп товаров.

В опубликованном списке содержатся автомобили определенных иномарок и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки XBox, PlayStation, часы Apple. Также в списке оказались моющие средства, одежда, обувь и косметика.

Приказ ведомства, в котором содержится полный список товаров для параллельного импорта, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил: то, что некоторые зарубежные бренды решили покинуть российский рынок, не говорит о том, что у жителей РФ могут возникнуть трудности с приобретением одежды. По словам министра, проблем с покупкой вещей у населения не будет.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Действия РФ впоследствии вызвали осуждение ряда стран Запада, которые ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.