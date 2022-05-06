В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России утвердили список товаров для параллельного импорта

Анна Назайкина
13:30 06.05.2022
Среди прочего в списке находятся запчасти для иномарок, музыкальные инструменты, игровые приставки, косметика и бытовая химия.
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
Читайте нас на:

Министерство промышленности и торговли России представило список товаров для параллельного импорта - их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Всего в перечне оказалось 96 групп товаров.

В опубликованном списке содержатся автомобили определенных иномарок и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки XBox, PlayStation, часы Apple. Также в списке оказались моющие средства, одежда, обувь и косметика.

Приказ ведомства, в котором содержится полный список товаров для параллельного импорта, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил: то, что некоторые зарубежные бренды решили покинуть российский рынок, не говорит о том, что у жителей РФ могут возникнуть трудности с приобретением одежды. По словам министра, проблем с покупкой вещей у населения не будет.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Действия РФ впоследствии вызвали осуждение ряда стран Запада, которые ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:56 Вопросы истории
Видео
Символ народного подвига: как родилась и воплощалась идея Могилы Неизвестного Солдата в Москве
13:30 В стране и мире
В России утвердили список товаров для параллельного импорта
13:13 В стране и мире
В Кремле заявили, что не будут комментировать приговор белорусского суда Сапеге
13:13 В стране и мире
Видео
Имя Героя России Гаджимагомедова присвоили улице Махачкалы
12:12 Вопросы истории
Видео
Память вечна: как мурманские партизаны работали в тылу врага в годы ВОВ
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.