Али Хаменеи: если бы РФ не остановила НАТО на Украине, альянс мог начать войну под предлогом Крыма

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Североатлантический альянс мог бы начать войну с Россией под предлогом Крыма, но проведение спецоперации на Украине предотвратило такое развитие событий. Об этом заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране.

«Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», - цитирует слова Хаменеи агентство IRNA.

Он также отметил, что обманные действия Запада привели к распаду СССР. Тем не менее, России удалось сохранить независимость.

Сегодня в Тегеран прибыл президент РФ Владимир Путин. Он принял участие в саммите «астанинской тройки», на котором обсуждались вопросы урегулирования сирийского кризиса.