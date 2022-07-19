Путин пригласил лидеров Ирана и Турции на следующий «астанинский саммит» в России

Президент отметил, что будет рад видеть в РФ членов «астанинской тройки».

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Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с лидерами Турции и Ирана пригласил участников на следующий саммит. Путин отметил, что его планируется провести в России.

«Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской тройки по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», - заявил Путин.

Сегодня Путин прибыл в Тегеран, где проходят трехсторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. До переговоров Путин провел двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана, где обсудил ключевые вопросы.