В США застрелили человека на съемках сериала «Закон и порядок»

Погибший был отцом троих детей, он скончался от ранений в лицо и шею.

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В Нью-Йорке на съемках сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» застрелили члена съемочной группы. Об этом пишет американская газета New York Post.

Это произошло в Бруклине в районе пяти утра. Жертва сидела за рулем автомобиля. Неизвестный открыл дверь со стороны водителя и начал стрелять. По сообщению очевидцев, спора или ссоры не было слышно, утро было тихим. О причинах произошедшего тоже пока ничего не известно.

Жертва получила несколько выстрелов в лицо и шею и вскоре скончалась. Погибший был 31-летним мужчиной. Известно, что у него была жена и трое детей.

Ранее стало известно о стрельбе на фуд-корте в Индиане. Есть информация о четырех погибших, включая стрелка. Он убил трех человек, затем другой вооруженный американец застрелил его.