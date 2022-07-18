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Четыре человека погибли при массовой стрельбе на фуд-корте в Индиане

Марина Крижановская
05:25 18.07.2022
Указано, что один из мужчин успел застрелить трех человек, но потом его убил другой вооруженный американец.
© Видео: RafaelOnTV, Twitter © Фото: RafaelOnTV, Twitter
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По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в Соединенных Штатах. Еще двое были ранены и госпитализированы. Инцидент произошел в городе Гринвуд, штате Индиана.

Стрельба произошла на фуд-корте в торговом центре. Один из мужчин успел застрелить трех человек. Потом его убил другой вооруженный американец. Информацию приводит РИА Новости.

«У нас четверо погибших, включая стрелка. Представляется, что добрый самаритянин, который был вооружен, стал свидетелем стрельбы и застрелил стрелка», - сообщил начальник местной полиции Джеймс Исон.

Ранее приводилась информация о двух погибших в результате стрельбы в американском в штате Висконсин, город Милуоки.

Указано, что происшествие случилось в 10:20 по местному времени рядом с El Rey Family Market (местный супермаркет). Приводится информация, что стрельбе предшествовала ссора в самом магазине. Позже она продорлжилась на парковке.

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