Путин и Эрдоган начали встречу в Тегеране
Позже состоится трехсторонняя встреча с участием президентов России, Ирана и Турции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает РИА Новости, на встрече президенты обсудят вопросы двусторонней повестки и ситуацию с вывозом зерна. Затем начнется трехсторонняя встреча - к Путину и Эрдогану присоединится президент Ирана Ибрахим Раиси. Стороны обсудят сирийскую проблематику.
Ранее Путин встретился с Раиси. Президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику.