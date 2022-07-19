В стране и мире Путин и Эрдоган начали встречу в Тегеране Алексей Курильченко Позже состоится трехсторонняя встреча с участием президентов России, Ирана и Турции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает РИА Новости, на встрече президенты обсудят вопросы двусторонней повестки и ситуацию с вывозом зерна. Затем начнется трехсторонняя встреча - к Путину и Эрдогану присоединится президент Ирана Ибрахим Раиси. Стороны обсудят сирийскую проблематику. Ранее Путин встретился с Раиси. Президенты обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика