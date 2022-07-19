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Путин и Раиси начали встречу в Тегеране

Алексей Курильченко
16:43 19.07.2022
Президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику.
Путин и Раиси начали встречу в Тегеране
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Сейидом Ибрахимом Раиси. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику.

Также, по данным РИА Новости, Путин проведет встречу с верховным лидером Али Хаменеи. Затем состоится встреча в трехстороннем формате, на которой примут участие Путин, Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ключевая повестка переговоров - встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Ожидается, что по итогам встречи президенты сделают заявление.

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