В стране и мире Путин и Раиси начали встречу в Тегеране Алексей Курильченко Президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Тегеране началась встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Сейидом Ибрахимом Раиси. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику. Также, по данным РИА Новости, Путин проведет встречу с верховным лидером Али Хаменеи. Затем состоится встреча в трехстороннем формате, на которой примут участие Путин, Раиси и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ключевая повестка переговоров - встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Ожидается, что по итогам встречи президенты сделают заявление. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика