SVT: шведский офицер погиб в бою под Донецком

По данным издания, на Украину для участия в боевых действиях прибыли несколько сотен граждан Швеции. Некоторые из них вступили в интернациональную бригаду.

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