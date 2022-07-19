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SVT: шведский офицер погиб в бою под Донецком

Алексей Курильченко
17:35 19.07.2022
В ходе боестолкновения 28-летний лейтенант получил осколочное ранение в грудь.
SVT: шведский офицер погиб в бою под Донецком
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости
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В ходе боев под Донецком погиб шведский лейтенант, ранее служивший в военно-воздушных силах страны. В ходе боевых действий 28-летний мужчина получил смертельное ранение осколком гранаты в грудь.

«Он приехал сюда (в Донбасс. - Прим. ред.) пару месяцев назад, для того чтобы поделиться тактическими знаниями», - цитирует слова источника шведская газета SVT.

По данным издания, на Украину для участия в боевых действиях прибыли несколько сотен граждан Швеции. Некоторые из них вступили в интернациональную бригаду.

Ранее в ДНР от хронических заболеваний и стресса скончался британский наемник Пол Ури. В республике заявили, что британец не был комбатантом и участвовал в вербовочной работе.

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