SVT: шведский офицер погиб в бою под Донецком
В ходе боестолкновения 28-летний лейтенант получил осколочное ранение в грудь.
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В ходе боев под Донецком погиб шведский лейтенант, ранее служивший в военно-воздушных силах страны. В ходе боевых действий 28-летний мужчина получил смертельное ранение осколком гранаты в грудь.
«Он приехал сюда (в Донбасс. - Прим. ред.) пару месяцев назад, для того чтобы поделиться тактическими знаниями», - цитирует слова источника шведская газета SVT.
По данным издания, на Украину для участия в боевых действиях прибыли несколько сотен граждан Швеции. Некоторые из них вступили в интернациональную бригаду.
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