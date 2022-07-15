В МИД ДНР заявили, что умерший в плену британский наемник не был комбатантом

По словам Натальи Никоноровой, Лондон до сих официально не обратился к Донецку по поводу смерти Пола Ури.

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Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что скончавшийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Ури не был комбатантом. Утверждается, что он участвовал в вербовочной работе.

Также министр отметила, что Лондон до сих пор официально не обратился к ДНР по поводу скончавшегося наемника. По слова Никоноровой, ранее Лондон заявлял о «гуманитарной деятельности» Пола Ури.

«И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других», - рассказала Никонорова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, Британия пытается вести свою игру, и стране нужно в любом случае обращаться не в Москву, а к Донецку.

Ранее сообщалось, что находящийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури скончался от хронических заболеваний и стресса. Инцидент произошел еще 10 июля, но известно о нем стало только сегодня, 15 июля. Утверждалось, что умерший боевик руководил боевыми операциями, а также занимался отбором и обучением наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ.