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Плененный в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней

Ян Брацкий
12:06 15.07.2022
Британские власти и международные организации знали о его нахождении в плену, но никакой реакции от них не последовало, сообщили в ДНР.
Плененный в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, KeystonePressAgency, globallookpress
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Находящийся в плену в Донецкой Народной Республике британский наемник Пол Ури скончался от хронических заболеваний и стресса. Инцидент произошел еще 10 июля, но известно о нем стало только сейчас.

«Несмотря на тяжесть вменяемого ему преступления, со стороны ДНР ему была оказана соответствующая медицинская помощь. Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», - написала омбудсмен народной республики Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

Известно, что умерший боевик руководил боевыми операциями, а также занимался отбором и обучением наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны России предупредили иностранных наемников, что они выявляются еще до момента, когда приезжают непосредственно на Украину. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что в соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не считаются комбатантами. Лучшее, что их может ждать, - суд и максимальные тюремные сроки. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что только за последние три недели на Украине был уничтожен 391 иностранный наемник. При этом общее количество наемников на Украине сократилось с 3 221 человека до 2 741.

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