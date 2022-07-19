«Акация» бьет по ВСУ: кадры изнутри боевого отделения
«Звезда» публикует кадры изнутри боевого отделения САУ «Акация». В небольшом видеоролике можно увидеть, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу, также показан процесс наведения орудия.
Заряжание гаубицы происходит раздельно. Сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом. После чего производится выстрел.
Также корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как 152-мм гаубицы ведут огонь в направлении Угледара по позициям ВСУ.
«Акация» - 152-мм самоходная артиллерийская установка. Предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «Мста-Б» в ходе спецоперации. Военнослужащие стрельбой из гаубиц разгромили позиции ВСУ.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов