«Акация» бьет по ВСУ: кадры изнутри боевого отделения

Заряжание гаубицы происходит раздельно. Сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры изнутри боевого отделения САУ «Акация». В небольшом видеоролике можно увидеть, как наводчик и заряжающий готовятся к артиллерийскому выстрелу, также показан процесс наведения орудия.

Заряжание гаубицы происходит раздельно. Сначала досылается снаряд, а затем гильза с метательным зарядом. После чего производится выстрел.

Также корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как 152-мм гаубицы ведут огонь в направлении Угледара по позициям ВСУ.

«Акация» - 152-мм самоходная артиллерийская установка. Предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «Мста-Б» в ходе спецоперации. Военнослужащие стрельбой из гаубиц разгромили позиции ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов