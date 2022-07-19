Армия Накрыть огнем: кадры работы САУ «Акация» по позициям ВСУ под Угледаром Роман Закурдаев Задача артиллеристов - максимально интенсивно вести стрельбу осколочными снарядами. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» показала кадры работы САУ «Акация» в ходе специальной военной операции на Украине. Как рассказал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, 152-мм гаубицы ведут огонь в направлении Угледара по позициям ВСУ. «Самоходная артиллерийская установка меняет позицию и выдвигается на передний край для ведения огня. Позиции противника в 17 километрах отсюда, где находится укрепрайон за Угледаром. Задача - максимально интенсивно вести стрельбу осколочными снарядами», - сказал Закурдаев. Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «Мста-Б» в ходе спецоперации. Военнослужащие боевой стрельбой из гаубиц разгромили позиции ВСУ. «Акация» - 152-мм самоходная артиллерийская установка. Предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, огневых средств, вооружения и военной техники. Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика