Минобороны РФ показало кадры боевой работы «Мста-Б» в ходе спецоперации

Военнослужащие ВДВ боевой стрельбой из гаубичных орудий «Мста-Б» уничтожили военную технику, огневые средства, а также замаскированные оборонительные сооружения ВСУ.

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Минобороны России опубликовало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.

Военнослужащие ВДВ боевой стрельбой из гаубичных орудий «Мста-Б» уничтожили военную технику, огневые средства, а также замаскированные оборонительные сооружения ВСУ.

«Мста-Б - это буксируемое орудие 152-го калибра, предназначенное для поражения живой силы, огневых средств противника на дальности до 30 километров. При прямом попадании в танк оно может его перевернуть, а также полностью уничтожить. При прямом попадании в дот оно его разрушит. Соответственно огневая мощь орудия очень большая и эффективная», - поделился командир артиллерийской батареи Денис.

Как рассказал военнослужащий, специфика дальнобойной артиллерии заключается в первую очередь в контрбатарейной борьбе и подавлении огневых средств противника, а также ведении огня по пехоте.

«Мы поддерживаем пехотные подразделения, а также ведем огонь по укрепрайонам нацистских формирований. Для поражения конкретных целей необходимо, если цель наблюдаемая, то беглым огнем 2-4 снаряда. Если цель не наблюдаемая, то укладываем норму снарядов в зависимости от площади цели», - подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы САУ 2С19 «Мста-С» по позициям Вооруженных Сил Украины. После проведения боевой стрельбы артиллерийская батарея совершила смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.