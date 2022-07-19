Путин прибыл в Иран на переговоры с Раиси и Эрдоганом

В ходе переговоры лидеры трех стран обсудят процесс содействия по урегулированию ситуации в Сирии.

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Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Ирана Тегеран, где состоятся встречи с руководством страны. Также российский лидер примет участие в трехсторонних переговорах с президентами Ирана и Турции - Сейидом Ибрахимом Раиси и Тайипом Реджепом Эрдоганом соответственно.

Ключевая повестка переговоров - трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Ожидается, что по итогам встречи президенты сделают заявление.

Немногим ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «поездка президента в Тегеран готовится». Песков также подтвердил «предстоящие контакты на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом».