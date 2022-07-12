Песков рассказал о будущей встрече Путина с Эрдоганом и Раиси

У российского лидера запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.

© Фото: Rouzbeh Fouladi. ZUMAPRESS, globallookpress

В Кремле заявили, что российский лидер Владимир Путин прибудет в Тегеран 19 июля. Там он примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Также состоятся двусторонние встречи.

«Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств - гарантов астанинского процесса», - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что у Путина запланированы как двусторонние, так и трехсторонние контакты.

«Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом. Встреча как раз тоже пройдет именно там», - объяснил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин обсудил по телефону с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины. В Кремле уточнили, что речь шла об обеспечении безопасности судоходства в Черном море и экспорте зерна на мировые рынки.

Кроме этого, Дмитрий Песков уточнил, что Путин не обсуждал возобновление переговоров с Украиной во время телефонного разговора с президентом Турции.