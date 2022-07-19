Путин проведет встречу с главами Ирана и Турции в Тегеране
Ключевой повесткой является встреча лидеров России, Ирана и Турции как государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
© Фото: Mikhail Klimentyev Kremlin Pool Globallookpress
Президент России Владимир Путин 19 июля с официальным визитом посетит Исламскую Республику Иран.
Ожидается, что там российский лидер проведет двусторонние встречи с президентами Ирана - Сейидом Ибрахимом Раиси и Турции - Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ключевая повестка - трехсторонняя встреча глав государств-гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
Немногим ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что «поездка президента в Тегеран готовится». Песков также подтвердил «предстоящие контакты на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом».