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Величественным строем: тренировку парада на День ВМФ сняли с коптера в Кронштадте

15:39 19.07.2022
В тренировке приняли участие 11 кораблей. День Военно-морского флота России отмечается 31 июля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Кронштадте прошла тренировка кораблей ВМФ к параду в честь Дня Военно-морского флота. «Звезда» публикует кадры с мероприятия, снятые при помощи коптера.

В тренировке приняли участие ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», пограничный патрульный корабль «Пурга», учебный корабль «Перекоп», а также дизель-электрическая подводная лодка «Магадан».

Ранее сообщалось, что в Северной столице состоялась тренировка Главного военно-морского парада. В парадном строю на Неве прошли 17 кораблей и катеров.

Между тем корреспондент «Звезды» Максим Румянцев показал кадры тренировки воздушной части парада на День ВМФ в Балтийске. В нем будут задействованы 14 самолетов и вертолетов морской авиации Балтфлота.

День Военно-морского флота России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году его отмечают 31-го числа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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