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Тренировка к параду: как выглядит дорога в Петербург из чрева военного вертолета

15:31 19.07.2022
Военные вертолеты поднялись в воздух с аэродрома и направились в сторону Санкт-Петербурга для того, чтобы принять участие в тренировке воздушной части военно-морского парада в честь Дня ВМФ. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные вертолеты поднялись в воздух с аэродрома и направились в сторону Санкт-Петербурга для того, чтобы принять участие в тренировке воздушной части военно-морского парада в честь Дня ВМФ. 

«Звезда» публикует кадры, снятые из самих вертолетов во время полета, - винтокрылые машины летят в едином строю, а внизу виднеются поля, леса, водные просторы и, наконец, сам Санкт-Петербург. 

Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, в последнее воскресенье месяца, 31 июля. Всего будет две части парада - на Неве, где пройдут корабли и суда поменьше, и в акватории Финского залива у Кронштадта, где будут представлены более крупные корабли.  

Ранее мы показывали кадры с тренировки кораблей к Дню ВМФ в Кронштадте - они идут красивой кильватерной колонной. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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