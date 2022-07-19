Тренировка к параду: как выглядит дорога в Петербург из чрева военного вертолета
Военные вертолеты поднялись в воздух с аэродрома и направились в сторону Санкт-Петербурга для того, чтобы принять участие в тренировке воздушной части военно-морского парада в честь Дня ВМФ.
«Звезда» публикует кадры, снятые из самих вертолетов во время полета, - винтокрылые машины летят в едином строю, а внизу виднеются поля, леса, водные просторы и, наконец, сам Санкт-Петербург.
Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, в последнее воскресенье месяца, 31 июля. Всего будет две части парада - на Неве, где пройдут корабли и суда поменьше, и в акватории Финского залива у Кронштадта, где будут представлены более крупные корабли.
Ранее мы показывали кадры с тренировки кораблей к Дню ВМФ в Кронштадте - они идут красивой кильватерной колонной.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов