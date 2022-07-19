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Бороздя небесный свод: в Балтийске прошла воздушная тренировка к Дню ВМФ

Андрей Аркадьев
Максим Румянцев
14:33 19.07.2022
Всего в параде в честь Дня ВМФ в Балтийске примут участие 14 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Балтийске прошла тренировка к параду в честь Дня Военно-морского флота. На месте событий побывал корреспондент «Звезды» Максим Румянцев.

Первыми над морским каналом поднялись вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также Ка-27. Следом на минимальной скорости и предельно малых высотах пролетели истребители Су-27, бомбардировщики Су-24 и многоцелевые Су-30СМ.

Всего в параде в честь Дня ВМФ в Балтийске примут участие 14 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.

Между тем сегодня утром в Санкт-Петербурге прошла тренировка Главного военно-морского парада. В парадном строю на Неве прошли 17 кораблей и катеров.

День Военно-морского флота отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпадает на 31-е число.

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