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В России выявили случаи заражения подвидом штамма «омикрон» под названием «Кентавр»

Елизавета Потейчук
13:47 19.07.2022
В ведомстве добавили, что рост количества выявляемых в России случаев заражения COVID-19 связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма.
В России выявили случаи заражения подвидом штамма «омикрон» под названием «Кентавр»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Роспотребнадзор сообщил, что в Москве были выявлены пять случаев заражения подвидом коронавирусной инфекции «Кентавр». До этого о выявлении подобных случаев ведомство не сообщало.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что рост количества выявляемых в России случаев заражения COVID-19 связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма, при этом вызванное подвариантами BA.4/BA.5 заболевание зачастую протекает в легкой форме в виде острого респираторного заболевания.

Новая мутация коронавирусной инфекции, которую назвали «Кентавр», обнаружили в более десяти странах, включая Индию, Нидерланды, Австралию, Германию, Великобританию, США и Канаду. Как пишет издание De Limburger, «Кентавр» отличается высокой степенью заразности.

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