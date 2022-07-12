Московские власти призвали горожан вновь надеть маски

Рекомендация связана с повышенной заразностью субвариантов ВА.4 и ВА.5 в сравнении с ранними формами «омикрона».

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На фоне роста количества инфицированных коронавирусной инфекцией власти Москвы призвали граждан вновь надеть медицинские маски в закрытых помещениях.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале социального комплекса столицы.

Обязательное ношение масок в Москве было отменено решением столичного мэра Сергея Собянина еще 15 марта. Были отменены и другие ограничительные и контрольные меры, такие как измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, разделение рабочих мест специальными перегородками.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о первом выявленном в России случае оспы обезьян. По данным ведомства, инфицированный прибыл из поездки по Европе. Сейчас он изолирован, заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни больного нет.