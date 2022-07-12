В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Московские власти призвали горожан вновь надеть маски

Ян Брацкий
12:03 12.07.2022
Рекомендация связана с повышенной заразностью субвариантов ВА.4 и ВА.5 в сравнении с ранними формами «омикрона».
Московские власти призвали горожан вновь надеть маски
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Читайте нас на:

На фоне роста количества инфицированных коронавирусной инфекцией власти Москвы призвали граждан вновь надеть медицинские маски в закрытых помещениях.

«Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона"», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале социального комплекса столицы.

Обязательное ношение масок в Москве было отменено решением столичного мэра Сергея Собянина еще 15 марта. Были отменены и другие ограничительные и контрольные меры, такие как измерение температуры, соблюдение социальной дистанции, разделение рабочих мест специальными перегородками.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о первом выявленном в России случае оспы обезьян. По данным ведомства, инфицированный прибыл из поездки по Европе. Сейчас он изолирован, заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни больного нет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:23 В стране и мире
Видео
Дым и завалы: кадры из Новой Каховки после обстрела ВСУ
10:59 В стране и мире
Видео
Вирусолог оценил вероятность эпидемии оспы обезьян в России
10:39 В стране и мире
Видео
Убийства, пытки, изнасилования: чем знаменит освобожденный экс-главарь нацбата «Торнадо»*
09:35 В стране и мире
Российский хакер из RaHDIt назвал слабые места рассекреченных разведчиков ГУР Украины
09:11 В стране и мире
Видео
Чудо в Кузбассе: первые кадры с найденным под завалами шахты горняком
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.