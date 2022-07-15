Опять маски: что известно о новой вспышке COVID-19 по всему миру

Эксперты отмечают, что новые подвиды «омикрона» хоть и быстро передаются от человека к человеку, но при этом отличаются низкой смертностью и в целом менее опасны, чем ранние штаммы COVID-19. Большинство пациентов лечатся дома и даже не обращаются к врачам.

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За последние недели в Пакистане вдвое увеличилось число заражений коронавирусом. Власти вернули масочный режим, а в пунктах вакцинации - полная запись. И такой резкий всплеск заболеваемости отмечается по всему миру. Так, в Германии с начала июля - более 140 тысяч случаев в сутки. А во Франции - уже свыше 200 тысяч. Как сообщает телеканал FRANCE 24, жители сметают с полок тесты на COVID-19.

«На сегодняшний день мы уже сделали 200 тестов, и 30-40% из них показали положительный результат», - сказала фармацевт Сеголен Блин.

Показатели недельной заболеваемости коронавирусом во всем мире выросли в среднем на миллион случаев. Всемирная организация здравоохранения призывает все страны вернуться к масочному режиму.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, оказывая дополнительное давление на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. А также обеспокоен растущей тенденцией смертности. Чрезвычайный комитет по COVID-19 собрался в пятницу на прошлой неделе и пришел к выводу, что вирус остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения», - отметил директор ВОЗ Теодор Гебрейесус.

Очередную вспышку инфекции специалисты объясняют появлением новых подвидов штамма «омикрон» - BA.2 и BA.5. В Японии для своевременного выявления болезни водителям измеряют температуру. А в общественных местах нет ни одного человека без маски.

«Инфекция коронавируса распространяется по всей стране и во всех возрастных группах, особенно среди молодежи. Новый вариант BA.5 заменяет другие варианты, и требуется максимальная осторожность для предотвращения дальнейшего распространения инфекции», - выразил обеспокоенность премьер-министр Японии Фумио Кисида.

В Индии больницы переполнены. В стране свирепствует совершенно новый вариант «омикрона» - BA.2.75. Второе его название - «Кентавр». Этот подштамм вируса уже выявили и в Нидерландах.

Как пишет местное издание De Limburger, «Кентавр» отличается высокой степенью заразности. Похоже, новый вариант распространяется быстрее, чем нынешний. BA.2.75, или Centaurus, вполне может быть угрозой для здоровья этой осенью.

В России случаев заражения «Кентавром» пока нет. По наблюдениям иммунологов, в стране идет процесс перехода с одного подвида «омикрона» на другие. На них приходится примерно 30-40% заболеваемости.

«ВА.4 и ВА.5 более заразны, чем ВА.2. Не критически, но на процентов 10-15 разница есть», - подчеркнул иммунолог Николай Крючков.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 4238 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель превысил четыре тысячи впервые с 4 июля. В больницы попали 1283 пациента, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым месяцем. Выздоровели более трех тысяч. Чаще всего случаи заболевания COVID-19 фиксировалось в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

«С появлением новых подвариантов штамма "омикрон" мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», - заявила Главный санитарный врач РФ Анна Попова.

Эксперты отмечают, что новые подвиды «омикрона» хоть и быстро передаются от человека к человеку, но при этом отличаются низкой смертностью и в целом менее опасны, чем ранние штаммы COVID-19. Большинство пациентов лечатся дома и даже не обращаются к врачам.

«По данным ряда исследователей, не является все-таки таким тяжелым, как "дельта" либо "уханьский" вирус. И вызывает заболевание в основном верхних дыхательных путей», - сообщил главный внештатный инфекционист ГМУ Управления делами президента РФ Виталий Сапронов.

На селекторном совещании Роспотребнадзора отметили, что людям из уязвимых категорий рекомендуется носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками, а также ревакцинироваться против коронавируса раз в полгода. По оценкам иммунологов, подвиды «омикрона» переносятся в 7 раз легче, чем штамм «дельта». Поэтому новая волна коронавируса не потребует возвращения режима самоизоляции. Однако врачи рекомендуют не пренебрегать простыми мерами предосторожности.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что коронавирус остается опасным, однако его сложно отличить от других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Специалист сообщила, что COVID-19 вызывает обострения различных заболеваний, в том числе заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата.