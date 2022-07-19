Зеленский сменил руководителей СБУ в пяти регионах Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко. Кроме того, украинский лидер подписал указы о назначении новых начальников ведомства в пяти областях страны, а именно в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской.

Тексты указов опубликованы на официальном сайте президента Украины. Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он добавил, что «более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства».

Позднее оборонный комитет Верховной рады Украины поддержал увольнение главы СБУ Ивана Баканова. Как сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк, восемь депутатов проголосовало «за», а еще трое воздержалось.