Оборонный комитет Верховной рады Украины поддержал увольнение главы СБУ Баканова

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. По его словам, восемь депутатов проголосовало «за», а еще трое воздержалось.

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Оборонный комитет Верховной рады Украины поддержал увольнение главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, восемь депутатов проголосовало «за», а еще трое воздержалось.

Ранее «Звезда» объяснила, почему высших чиновников на Украине стали обвинять в государственной измене.

Баканов оказался не одинок - также президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемой должности генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.