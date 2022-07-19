Оборонный комитет Верховной рады Украины поддержал увольнение главы СБУ Баканова
Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. По его словам, восемь депутатов проголосовало «за», а еще трое воздержалось.
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Оборонный комитет Верховной рады Украины поддержал увольнение главы СБУ Ивана Баканова.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, восемь депутатов проголосовало «за», а еще трое воздержалось.
Ранее «Звезда» объяснила, почему высших чиновников на Украине стали обвинять в государственной измене.
Баканов оказался не одинок - также президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемой должности генерального прокурора страны Ирину Венедиктову.