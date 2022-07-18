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Зеленский объяснил, почему уволил генпрокурора и главу СБУ

Марина Крижановская
00:07 18.07.2022
Им вменяется вина в «государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов».
Зеленский объяснил, почему уволил генпрокурора и главу СБУ
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отправил в отставку генерального прокурора страны Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. В качестве причины указывается измена государству со стороны сотрудников этих ведомств. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

«По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении», - сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что «более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства».

Подытоживая, он назвал сложившуюся ситуацию «массивом преступлений против основ национальной безопасности».

Ранее президент Украины осудил канадские власти из-за решения вернуть в Россию турбину для «Северного потока». Тогда он обиделся на официальные власти Канады, назвав неприемлемым их решение вернуть в Россию отремонтированную турбину для газопровода.

Он указал, что Канада не должна была принимать подобных решений и теперь Россия якобы в любой момент может остановить транзит топлива в Европу.

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