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Захарова высмеяла слова Кулебы о «внутреннем дедлайне» по вступлению Украины в ЕС

Елизавета Потейчук
11:40 19.07.2022
Дипломат сочинила анекдот о взаимоотношениях между представителями киевских властей после того, как Кулеба отказался озвучивать сроки по вступлению Украины в ЕС.
Захарова высмеяла слова Кулебы о «внутреннем дедлайне» по вступлению Украины в ЕС
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что «внутренний дедлайн» по вступлению Украины в Евросоюз назначил президент Владимир Зеленский, а не правительство страны. Так, дипломат сочинила анекдот о взаимоотношениях между представителями киевских властей после того, как Кулеба отказался озвучивать эти самые сроки по вступлению Украины в ЕС.

«Предполагаю, что за день до этого Зеленский сказал Кулебе: “Я установил внутренний дедлайн для больных Украины в ЕС. Но я тебе его не скажу”», - написала Захарова у себя в Telegram.

Ранее Мария Захарова прокомментировала высказывание британской коллеги Лиз Трасс о возможности «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента России Владимира Путина. В ответ на это Захарова указала, что «осаждалка с вызывалкой не выросли».

До этого Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова воевать любыми имеющимися у нее орудиями в случае отсутствия поставок вооружения с Запада. По его словам, в ход готовы направить даже лопаты.

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