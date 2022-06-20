Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами

Отмечается, что к этому способу придется прибегнуть в случае прекращения западных поставок вооружения.

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Украина готова воевать любыми имеющимися у нее орудиями в случае отсутствия поставок вооружения с Запада. Так, в ход готовы направить даже лопаты. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Если у нас не будет оружия, - ладно: тогда мы будем воевать лопатами», - сказал он в эфире немецкого телеканала ARD.

Он отметил, что «чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено Киеву, тем больше будет для нас помощи».

«Если оружие пришлют позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет проиграно», - добавил украинский министр.

Представитель внешнеполитического ведомства Украины указал на то, что стране нужны системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы не можем выиграть войну с таким дисбалансом», - подытожил Дмитрий Кулеба.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что, продолжая поставки оружия на Украину, страны Запада несут ответственность за гибель мирных жителей в ДНР. Он обратил внимание, что «гражданские лица в Донецке были убиты в результате использования артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметра, предоставленных Киеву странами НАТО», в том числе США, Канадой, Нидерландами, Францией и другими.