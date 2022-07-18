Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе

Глава МО РФ сделал это в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи в спецоперации.

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Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу дал указание командующему российской группировки «Восток» генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову в приоритетном порядке уничтожать ракетные и артиллерийские средств большой дальности, которым украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре Донбасса, полям пшеницы и хранилищам с зерном.

Глава Минобороны РФ сделал это в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи в специальной военной операции на Украине. Рустам Мурадов на командном пункте доложил главе оборонного ведомства об обстановке и ходе выполнения поставленных перед «Востоком» задач по разгрому противника.

До этого министр обороны России проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», которые возглавляют генерал армии Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.