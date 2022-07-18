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Посол Нигерии в РФ сообщил о готовности страны рассмотреть вопрос о признании ЛДНР

Елизавета Потейчук
08:11 18.07.2022
Напомним, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики.
Посол Нигерии в РФ сообщил о готовности страны рассмотреть вопрос о признании ЛДНР
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что власти страны намерены рассмотреть вопрос признание Донецкой и Луганской Народных республик, в случае, если таковой поступит.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом. Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», - сказал Шеху в интервью РИА Новости.

Напомним, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. Позднее украинский МИД заявил о разрыве дипотношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР. Кроме того, в конце июня Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик.

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