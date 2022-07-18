В стране и мире Посол Нигерии в РФ сообщил о готовности страны рассмотреть вопрос о признании ЛДНР Елизавета Потейчук Напомним, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Посол Нигерии в России Абдуллахи Шеху заявил, что власти страны намерены рассмотреть вопрос признание Донецкой и Луганской Народных республик, в случае, если таковой поступит. «Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они пока не просили нас об этом. Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», - сказал Шеху в интервью РИА Новости. Напомним, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. Позднее украинский МИД заявил о разрыве дипотношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР. Кроме того, в конце июня Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика