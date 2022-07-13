Северная Корея признала независимость ДНР

По словам главы республики Дениса Пушилина, данное решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики.

© Фото: Посольство ДНР в РФ, Telegram

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала независимость Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Международный статус ДНР и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии», - написал Пушилин.

По его словам, данное решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики.

В среду, 13 июля, состоялась встреча посла ДНР в РФ Ольги Макеевой с послом КНДР в России Син Хон Чхолем. Посол Северной Кореи вручил Макеевой документ о решении правительства признать независимость Донецкой Народной Республики.

В свою очередь, посол ДНР в РФ выразила уверенность, что сотрудничество между государствами, ставшее с этого дня официальным, будет и далее продуктивным и взаимовыгодным.

В конце июня Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. До этого глава государства Башар Асад отдал распоряжение соответствующим ведомствам о начале процедуры.