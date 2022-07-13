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Киев разрывает дипломатические отношения с КНДР

Виктория Ивашечкина
20:14 13.07.2022
В среду, 13 июля, Северная Корея признала независимость ДНР.
Киев разрывает дипломатические отношения с КНДР
© Фото: Chris Jung, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Украинский МИД заявил о разрыве дипотношений, прекращении политических и экономических контактов с КНДР из-за признания независимости ДНР и ЛНР.

«Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций», - также говорится в заявлении МИД Украины на сайте ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что Киев осуждает решение КНДР о признании республики и отметили, что оно «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины».

В среду, 13 июля, Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Донецкой Народной Республики. Об этом в сообщил Денис Пушилин.

В этот же день в Москве состоялась встреча посла ДНР в РФ Ольги Макеевой с послом Северной Кореи в России Син Хон Чхолем. По мнению Пушилина, данное решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики.

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