Ударные вертолеты Ка-29 на Камчатке выполнили ракетные пуски на морском полигоне
Ранее на «Звезде» показывали кадры уничтожения объектов ВСУ вертолетами Ка-52 ВС РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи ударных вертолетов Ка-29 смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России провели учение с выполнением практических ракетных пусков и пушечных стрельб на полигоне.
Ранее на телеканале «Звезда» показывали кадры уничтожения объектов Вооруженных сил Украины российскими вертолетами Ка-52. Минобороны России показало, как вертолеты Ка-52 громят опорные пункты и технику противника в ходе специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса.
До этого члены экипажа российского вертолета К-52 рассказывали о работе по уничтожению техники ВСУ. Военнослужащие рассказали особенности ведения боя на вертолете и отметили его надежность.