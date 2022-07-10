Армия Армия Армия

Без шанса скрыться: кадры уничтожения объектов ВСУ российскими Ка-52

Алиса Краузе
05:00 10.07.2022
Минобороны РФ показало, как вертолеты Ка-52 громят опорные пункты и технику противника в ходе СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Привет с Родины: Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для участников спецоперации в ЛНР
04:12 В стране и мире
Видео
Пламя охватило газовый завод в штате Оклахома
03:05 В стране и мире
Посол ЛНР в РФ сообщил о наступлении на Северск и боях за освобождение Серебрянки
01:46 В стране и мире
NYT: США вряд ли смогут долго поддерживать Украину на том же уровне
22:43 В стране и мире
Самолет Л-410 с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.