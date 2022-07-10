Без шанса скрыться: кадры уничтожения объектов ВСУ российскими Ка-52

Минобороны РФ показало, как вертолеты Ка-52 громят опорные пункты и технику противника в ходе СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.