«Они нас боятся»: члены экипажа Ка-52 рассказали о работе по уничтожению техники ВСУ

Военнослужащие рассказали особенности ведения боя на вертолете и отметили его надежность.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Члены экипажа вертолета Ка-52, который применяется в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, рассказали о выполнении миссии по уничтожению техники ВСУ. Военнослужащие рассказали особенности ведения боя на вертолете и отметили его надежность.

«Как правило, пуск производится на дальности где-то 8 200, далее идет сопровождение ракеты. Она запущена, мы ее сопровождаем и начинаем за четыре секунды до разрыва отходить. Разрыв уже происходит, когда мы находимся на недосягаемой дальности», - рассказал пилот вертолета Ка-52 Иван.

В очередном бою экипаж вертолета уничтожил несколько единиц техники противника.

«Полет прошел великолепно. Была поставлена задача уничтожения бронетехники. Экипаж свою задачу выполнил, справился великолепно. Бронетехнику нашли и уничтожили», - рассказал командир экипажа Александр.

Рокот могучего двигателя Ка-52 с самого начала спецоперации наводит ужас на украинских националистов.

«Попадали точно в башню. Четко все работает. Без каких-либо отказов... Конечно, они боятся. Опасаются. Я думаю, рокот этих винтов наводит страх», - рассказал штурман-оператор Даниил.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал о вооружении Ка-52 на спецоперации. Вертолеты несут на себе управляемые ракеты «Вихрь». Они способны поражать наземные, воздушные и даже надводные цели.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов