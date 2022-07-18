Шольц заявил, что ЕС не снимет санкции в случае мира на Украине «на условиях Москвы»

Кроме того, канцлер ФРГ признал, что многие немцы столкнулись с существенным ростом цен на бензин и продукты питания, а также «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

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Европейский союз не снимет санкции с Российской Федерации, введенные из-за специальной военной операции РФ по защите республик Донбасса, если мир будет заключен на «условиях, навязанных» Москвой, даже несмотря на то, что многие немцы страдают от инфляции. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена», - написал немецкий канцлер в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, канцлер ФРГ признал, что многие немцы столкнулись с существенным ростом цен на бензин и продукты питания, а также «с тревогой» смотрят на счета за электроэнергию и топливо.

«Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка», - заявил Шольц.

Ранее журналист The Telegraph писал, что энергетический кризис в Германии может привести к отставке федерального канцлера Олафа Шольца. По данным издания, две трети избирателей недовольны политикой немецкого канцлера и считают его неспособным обеспечить энергетическую безопасность ФРГ.

До этого Олаф Шольц заявлял, что проблемы с энергетическими ресурсами в Германии затянутся на годы. Политик заметил, что власти страны готовятся бороться с дефицитом газа и в дальнейшем собираются полностью перейти на возобновляемые источники энергии.