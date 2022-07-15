The Telegraph: энергетический кризис в Германии может привести к отставке Шольца

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Экономический кризис в Германии может стоить федеральному канцлеру Олафу Шольцу карьеры. Такого мнения придерживается журналист The Telegraph Дэниел Джонсон, обративший внимание на небывалый энергетический кризис в ФРГ.

«Разыгралась настоящая драма с поиском виновных в принятии катастрофического решения десятилетней давности отказаться от атомной энергетики, из-за которого Германия попала в полную зависимость от России», - пишет в своем материале Джонсон.

По его данным, две трети активных избирателей недовольны политикой Шольца и считают его неспособным обеспечить энергетическую безопасность страны. Все это, по мнению Джонсона, может быть предвестником скорой отставки Шольца.

Накануне профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал об экономическом положении Европы, худшим, по его мнению, за последние 20 лет. На сегодняшний день, уточнил он, инфляция в Германии составляет 6,5-7% и это только средина года.