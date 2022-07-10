Шольц заявил, что проблемы с энергоресурсами в Германии затянутся на годы

Политик заметил, что власти Германии готовятся бороться с дефицитом газа и в дальнейшем собираются полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проблема с энергоресурсами будет актуальна для Германии еще годы. Он сказал об этом в своем видеообращении.

Канцлер Германии выразил обеспокоенность по поводу возможного дефицита газа. По его словам, власти готовятся бороться с дефицитом. Речь идет о таких мерах борьбы как строительство трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а в перспективе и полный отказ от импорта нефти, угля и газа в пользу возобновляемых источников энергии.

«На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет», - подчеркнул он.

Ранее Россия снизила поставки газа в Германию по «Северному потоку» в связи с тем, что турбина, необходимая для полноценного функционирования трубопровода и отправленная на ремонт в Канаду, не была возвращена. В ходе успешных переговоров между Оттавой и Берлином турбину решили отправить в Германию, это решение власти Канады объявили накануне.