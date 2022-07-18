Госдеп пригрозил Ирану последствиями за возможные поставки беспилотников в РФ

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Соединенные Штаты намерены расширить санкции в отношении Ирана, если в исламской республике решат поставлять БпЛА России.

Данное заявление озвучил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Об этом он рассказала во время брифинга.

Немногим ранее Прайс обратился и к Китаю. В отношении Китайской Народной Республики прозвучало напоминание о серьезных последствиях за нарушение санкций, введенных против России.

Тогда представитель Госдепа указал, что «предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся».

Также в понедельник, 18 июля, министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе плановой встречи в Брюсселе согласовали новый - уже седьмой - пакет санкций против России. При этом в нем не содержится ограничений на поставки энергоносителей.