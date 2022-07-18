Главы МИД стран ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России

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Главы МИД стран Европейского союза в ходе плановой встречи в Брюсселе согласовали новый пакет санкций против России. В нем не содержится ограничений на поставки энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Были согласованы новые санкции ЕС против России, которые пока в основном касаются уточнения правил и не содержат каких-либо ограничений на транспортировку энергоносителей», - заявил Сийярто агентству MTI.

Новый пакет также будет включать в себя ограничения против физических лиц и организаций. В ходе совещания постоянные представители ЕС доработают новый пакет ограничений, отметил министр.

«В санкционный список ЕС будут добавлены еще 48 физических лиц, в том числе российский вице-премьер и несколько региональных политических лидеров, а также девять организаций», - заявил министр.

Также Сийярто заявил, что в рамках нового, седьмого пакета антироссийских санкций планируется ввести эмбарго на золото из РФ, ограничить госзакупки и прием депозитов, а также бухгалтерские, аудиторские и консалтинговые услуги.