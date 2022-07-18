В Госдепе пригрозили Китаю последствиями за нарушение антироссийских санкций

Отмечено, что нарушение антироссийских санкций или экспортного контроля, а также «иных финансовых мер» будут дорого стоить Китаю.

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В Соединенных Штатах напомнили Китаю, что последствия за нарушение санкций, введенных против России, могут очень дорого ему обойтись.

При этом отмечено, что США не уличили КНР «в каком-либо систематическом обходе» этих санкций или в предоставлении России продукции военного назначения.

С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит ТАСС.

«Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая России в обход беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», - приводит его слова агентство.

Тем временем, американский Минфин одобрил торговлю продовольствием и удобрениями с Россией. Также из-под ограничений выведены бывшая дочерняя компания «Газпрома» Gazprom Germania GMBG и «дочка» Альфа-банка в Казахстане.