От больниц до жилых домов: куда падают украинские снаряды в столице ДНР

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донецке по следам сегодняшних артиллерийских обстрелов со стороны города прошелся корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«Артиллерия ВСУ продолжает обстреливать не только жилые кварталы Донецка, но и социальные объекты - в Петровском районе снаряд угодил в крышу здания и разрушил фасад общеобразовательной школы», - прокомментировал корреспондент.

По его словам, в Куйбышевском районе снаряд угодил в 19-ю больницу. Ее обстреляли с торца здания и уничтожили крыльцо. Повсюду разбиты окна, валяются кирпичи. В момент обстрела на автобусной обстановке стояла женщина, она ждала автобус. Ее ранило, сейчас она госпитализирована.

При этом от ударной волны и разлетевшихся осколков пострадало соседнее 9-этажное жилое здание. Там выбиты окна и разрушена часть фасада. Местные жители принялись устранять последствия обстрела.

«Только за последнюю неделю этот жилой дом обстреляли уже трижды. В предыдущий раз снаряд угодил в квартиру на пятом этаже. Она фактически полностью уничтожена. Такая интенсивность стрельбы объясняется тем, что здесь до линии соприкосновения всего несколько километров», - заметил корреспондент.

Ранее другой корреспондент «Звезды», Андрей Лазарев, побывал на передовой в районе поселка Пески. Там встретившийся ему боец Народной милиции ДНР рассказал, как отвечать на оскорбления украинских националистов на передовой.

А другой боец вспомнил, как украинские националисты пытались выставить свой флаг на линии соприкосновения - но это продлилось недолго.